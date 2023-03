Sturm-Trainer jubelt über neuen Rekordwert

„Krone“: Christian, euer 2:0 in Lustenau hast du krank verpasst. Wie war das Video-Coaching in Graz?

Christian Ilzer: Sehr entspannt, vor zwei Monitoren. Einmal mit dem Fernsehbild, einmal mit dem Scoutingfeed. Dazu haben wir ein Funksystem gehabt. Wie mit einem Walkie-Talkie haben wir per Knopfdruck, damit nicht jeder kreuz und quer redet, mit allen kommuniziert. Ich und Günther Neukirchner haben so das Spiel inhaltlich sehr gut lesen können.