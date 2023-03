Auch dieser Winter war nur ein laues Lüftchen

Der Winter, könnte man meinen, hat sich eine Auszeit von der Kälte genommen. Er war wieder einmal nur ein laues Lüftchen. Die Daten von Geosphere Austria (vormals ZAMG) bestätigen: In Salzburg lag die Temperatur in den drei kalendarisch kalten Monaten um 1,4 Grad über dem Durchschnitt. Das ist insofern interessant, als das Temperaturmittel in Zell (-1° C) und Tamsweg (-2,6° C) sogar deutlich unter dem Durchschnitt lag. Weil es aber im Flachgau und in der Landeshauptstadt (+2,4° C) überdurchschnittlich warm war, kommen gesamt +1,4 Grad für das Bundesland zustande.