Desolate Autobahnbrücke: So läuft der Totalabriss

Am Rande seiner Belastbarkeit ist der Tauernautobahn-Übergang Steinbrückenbach zwischen Gmünd und Spittal/Drau in Kärnten. Laut Asfinag ist dafür ein Mega-Projekt notwendig. Denn die schwer beschädigte Bestandsbrücke soll nicht wie üblich abgetragen, sondern vor dem Abriss zuerst zehn Meter in die Luft gehoben werden.