50-km-Rennen: Bestes WM-Ergebnis für Vermeulen

Kläbo landete wie im Skiathlon auf Rang zwei, heimste damit in den vergangenen zehn Tagen fünf Medaillen ein. Bronze über 50 km ging an den Schweden William Poromaa (+1,2). Der finnische 2018-Olympiasieger Iivo Niskanen hatte in der Finalphase das Tempo erhöht, war den Sprintfähigkeiten der Norweger aber dann nicht mehr gewachsen und wurde Sechster (+9,4).