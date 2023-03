„Bin mit zwei gebrochenen Händen Rennen gefahren“

„So sind wir nun mal“

„Lance ist hier und fühlt sich zum Einsatz bereit. Das ist eine gute Nachricht für uns. Was mich angeht, so kann ich mich gut in ihn hineinfühlen - ich bin nach meinem Unfall in Melbourne 2022 mit gebrochenen Knochen in beiden Händen gefahren, und erst im August hatte ich mich komplett davon erholt und konnte schmerzfrei antreten“, zitiert „Speedweek.com“ den Spanier. „Aber so sind wir nun mal: Wir lieben diesen Sport, also beißen wir auf die Zähne.“