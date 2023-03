Formel 1: Qualifying in Bahrain ab 16 Uhr LIVE

Die Motoren in der Formel 1 gröllen wieder, in Bahrain findet das erste große Kräftemessen statt! Red Bull ließ bei den einzigen offiziellen Tests die Muskeln spielen, Max Verstappen ist erneut der große Favorit auf den Weltmeistertitel, seinen dritten in Serie. Dahinter lauert in dieser Saison wohl abermals Ferrari, die sich in den bisherigen Sessions noch zurückhaltend zeigten. Überraschen konnte Aston Martin allen voran mit Fernando Alonso, der auch im Training an die Top-Zeiten von Red Bull heran kam.