Mann (63) krachte mit Paragleiter in geparkten Pkw

Ein spektakulärer und nicht alltäglicher Flugunfall hat sich am Samstagnachmittag im Stubaital in Tirol ereignet! Ein 63-jähriger Österreicher geriet mit einem ausgeliehenen Paragleiter gegen 14 Uhr kurz vor der Landung in Fulpmes in Turbulenzen und krachte auf einem Parkplatz in ein geparktes Auto.