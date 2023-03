Kapitän Ulmer hängt sogar „Schneckerl“ ab

Wohl kein Spieler in der Geschichte des FC Red Bull Salzburgs hat die Bezeichnung „Legende“ so verdient wie Andreas Ulmer. Der Linksverteidiger ist seit über 14 Jahren Teil des Mozartstädter Kaders. Seit der Saison 2018/19 führt der Oberösterreicher die Bullen als Kapitän aufs Feld. Der 37-Jährige absolvierte schon 556 Partien (374 in der Liga) im Dress des österreichischen Titelhamsters, stemmte 13-mal die Meisterschale und zehnmal den Pokal in die Höhe (2005/06 gewann er mit Austria Wien das Double).