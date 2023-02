Spektakel gehören der Vergangenheit an

Bei einem Stadionbesuch war bereits vorher eines klar: Langweilig wird es bestimmt nicht. Vor allem unter Ex-Trainer Jesse Marsch gab es fast in jeder Partie ein Tor-Feuerwerk zu bewundern. In seiner ersten Saison in der Mozartstadt 2019/20 erzielte seine Truppe im Schnitt 3,3 Treffer pro Spiel (siehe Grafik rechts)! Rechnet man die Gegentore dazu, sahen die Zuseher durchschnittlich 4,5 Goals in 90 Minuten. Spektakel pur!