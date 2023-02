Bullen haben unter Jaissle ihre DNA verloren

Ebenfalls Thema war anschließend die Jugendlichkeit der Truppe. Nach wichtigen Siegen betonen Jaissle und Co. gerne, wie jung ihr Team sei. Daher darf die fehlende Routine auch nach Niederlagen keine Ausrede sein. Die Klubphilosophie ist bekannt und im Normalfall stehen auch alle hinter dem Weg, doch am Donnerstag übte der Trainer durchaus leise Kritik zwischen den Zeilen: „Wir setzen uns extrem hohe Ziele mit einem sehr, sehr mutigen Weg, wie ich es nenne. Der Sportdirektor hat ihn riskant genannt, er hat von einem gewissen Risiko gesprochen, das man in dieser Saison geht.“ In den letzten beiden K. o.-Duellen ging dieses nicht auf. Dadurch ist der Druck in der Meisterschaft jetzt umso höher.