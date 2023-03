Vanessa Herzog bei Leerdam-Show auf WM-Platz sechs

Kein Antreten am Sonntag

In 1:15,12 blieb sie am Samstag deutlich über ihrer persönlichen Bestzeit (1:13,43) von 2017 auf dem bekannt schnellen Eis in Salt Lake City. Die 1.500 m am Sonntag bestreitet Herzog nicht mehr. Sie hatte das Rennen zuvor als Saisonkehraus ins Auge gefasst gehabt.