Unfall mit vier Verletzten auf Rheintalautobahn

Am Samstagnachmittag um circa 16 Uhr kam es auf der Rheintalautobahn in Fahrtrichtung Tirol zu einem Auffahrunfall. Der erste Lenker musste verkehrsbedingt stark abbremsen und schaffte es gerade noch, dem Vordermann nicht aufzufahren. Die fünf Autos, die hinter ihm gelenkt worden waren, krachten aber allesamt in den jeweiligen Pkw davor. Vier Personen wurden verletzt in die Krankenhäuser Dornbirn, Feldkirch und Hohenems gebracht.