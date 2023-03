Bis zur 93. hinten, doch am Ende jubelt Ronaldo

Torrausch in der Nachspielzeit

Und die blieben nicht ungenutzt. Abdulrahman Ghareeb brachte den Verein um Starspieler Ronaldo in der 93. Minute zurück in die Partie, ehe Mohammed Al Fatil neun Minuten später sogar die vollen drei Punkte sichern konnte. Mohammed Marans Tor zum 3:1-Endstand in der 104. Minute blieb das Zuckerl obendrauf.