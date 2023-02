Cristiano Ronaldo sorgt für großes Rätselraten

Ex-Real-Madrid-Star Pepe, derzeit beim FC Porto unter Vertrag, verzichtete in seinen Top-3 auf Lionel Messi. Stattdessen wählte er Kylian Mbappe, Luka Modric und Karim Benzema. Doch nicht die Wahl von Pepe, sondern Cristiano Ronaldo stand im Fokus. Der Ausnahmekönner entschied sich zum ersten Mal seit sechs Jahren, nicht an der Wahl teilzunehmen. Was für großes Rätselraten sorgte. Spielte der Triumph von Dauerrivale Lionel Messi, der sich bereits angebahnt hatte, vielleicht eine Rolle?