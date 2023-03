Wiener stürmen immer öfter die Glaskäfige

„Ich bin überzeugt, dass Padel das Potenzial zu einer Top-Ten-Sportart in Österreich hat!“ Seit kommerzielle Anbieter am Ruder sind, das Umfeld verbesserten, ist der Zulauf enorm. Der „Padeldome“ bietet an vier Standorten in Wien (Erdberg, Alte Donau, Alt Erlaa, Süßenbrunn) 37 Courts, die „Padelzone“ lockt ebenfalls an vier Standorten in der Hauptstadt. Vor allem an Sonntagen sind die Plätze von Früh bis Abends voll, im Vorjahr wurden alleine auf den Padeldome-Courts 250.000 „Besuche“ (vier pro gebuchter Stunde) gezählt.