Barclub Praterstrasse feiert heute 3. Geburtstag

Seit 2020 zieht der Barclub Praterstrasse sowohl die Wiener Szene als auch Kosmopoliten in ihren Bann. Gerade nach harten Zeiten - von der Cluberöffnung bis hin zum harten Lockdown eine Woche später, 2 weiteren Lockdowns & Reopenings - umso mehr Grund, das dreijährige Jubiläum ausgiebig zu feiern. Auf vergangene und zukünftige Nächte wird deshalb am Samstagabend, 04.03., ab 22 Uhr angestoßen - u.a. mit einem seltenen Gastspiel der Wiener DJ Legende DJ DSL und dem New Yorker Percussionisten, DJ und Producer Nappy G!