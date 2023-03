EU-Abstimmung über Verbrenner-Aus verschoben

ÖVP und FPÖ begrüßen Verschiebung

ÖVP-Europaabgeordnete Barbara Thaler sieht in der Verschiebung hingegen ein „erstes Aufatmen für echte Technologieoffenheit am Industriestandort EU“. „Wir haben jetzt die Chance, eine historische Fehlentscheidung doch noch abzuwenden“, so die Politikerin. Auch die FPÖ begrüßte die Verschiebung der Abstimmung. Der freiheitliche Europaparlamentarier Roman Haider sieht in dem Verbot von Verbrennungsmotoren einen „Schuss ins eigene Knie“.