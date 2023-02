Verbrenner-Aus: Deutscher Minister droht mit Veto

Petition gegen Verbrenner-Aus in Italien

Die italienische Regierungspartei Lega hat eine Unterschriftensammlung gegen die Brüsseler Pläne gestartet. Das Aus für Verbrennungsmotoren wäre „eine Katastrophe, die in ganz Europa zu über einer halben Million Kündigungen und in Italien zu Tausenden von Konkursen führen würde“, heißt es in der Petition. „Der Automobilsektor ist ein strategischer Industriezweig für Italien. Das Aus für Verbrennungsmotoren wäre ein echtes Geschenk für China, den weltweit führenden Hersteller von Batterien für Elektroautos. Der notwendige Kampf für ökologische Nachhaltigkeit muss mit wirtschaftlicher und sozialer Nachhaltigkeit einhergehen“, betont die Partei von Verkehrsminister Matteo Salvini.