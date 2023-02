Das bedeutet das EU-Aus für Verbrennungsmotoren

Am 14. Februar bestätigte das EU-Parlament das endgültige Aus für den Verbrennungsmotor bis zum Jahr 2035 - für Neuwagen. Europa verbietet somit Benziner und Diesel und schafft in einer veritablen Schnellschuss-Aktion die große Stunde für Elektromobilität. Was Klima und Umwelt guttun soll, löst aber auch eine große Abhängigkeit von USA und China aus. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten: