Skiurlauber (35) kracht mit Pkw frontal gegen Taxi

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall kurz vor 21 Uhr. Der 35-jährige Niederländer, der in Begleitung eines gleichaltrigen Landsmannes war, fuhr mit seinem Auto im Ortszentrum von Westendorf auf einer Gemeindestraße abwärts in Richtung Bahnhof, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor.