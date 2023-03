Scheinehen: Spezialeinheit sprengt Hochzeit

"Drum prüfe, wer sich ewig bindet" – in diesem Fall hat diese Aufgabe die Polizei übernommen. Und die Eheringe durch Handschellen ersetzt. Maskiert und schwer bewaffnet stürmte ein Team der Spezialeinheit jüngst rund 100 Kilometer von Österreichs Grenze entfernt ein Standesamt in der slowakischen Kleinstadt Šala. Einsatzgrund: Die angebliche Vermählung aus Liebe zwischen einer Slowakin (18) und einem Türken sollte laut Ermittlern nur einem Zweck dienen: Der Bräutigam (28) wollte sich dauerhaft in der EU niederlassen. Eine Scheinehe, mutmaßlich organisiert von einem 54-jährigen „Hochzeitsplaner“ aus Österreich mit türkischen Wurzeln.