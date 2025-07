Leuchtende Steine und schwebende Formen

Romana Egartner, geboren 1985 in Villach, lebt und arbeitet in Wien und Kärnten. Sie verbindet in ihrer künstlerischen Arbeit Steinbildhauerei und Malerei mit Steinmaterial und Installationskunst. Ihre Werke sind von der Kärntner Natur inspiriert und greifen auf hochwertigen Krastaler Marmor zurück. Die Präsentation im Schau-Kraftwerk Forstsee in Techelsberg am Wörthersee ist vom 23. Juli bis 2. September täglich von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt zugänglich.