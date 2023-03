Wegen Maske: Busfahrer wollte Mann nicht mitnehmen

Das passierte am Mittwoch in Klagenfurt einem Mann, der sich wegen einer Vorerkrankung besonders vorsichtig verhält. Deswegen wollte er einen Bus der Linie 40 mit angelegter FFP2-Maske betreten. Dem Busfahrer passte das aber überhaupt nicht und er weigerte sich, den Mann mitzunehmen. Davon ließ dieser sich aber nicht abhalten und stieg trotzdem in den Bus. Da bestand der Busfahrer darauf, dass das Tragen einer Maske nicht notwendig sei. Er forderte den Passagier sogar auf, die Maske abzunehmen, um zu beweisen, dass er nicht selbst infiziert sei.