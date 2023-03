Österreich wählt deutsche Nummer ein bisschen mit

Votum zählt zur Hälfte

Wer sich in der österreichischen Expertenrunde findet, das hält der NDR vorerst noch geheim. So oder so: Die noch anonymen Branchenvertreter entscheiden neben Ländergremien aus der Schweiz, den Niederlanden, Finnland, Spanien, Litauen, der Ukraine und Großbritannien mit über die neun Acts, die sich um das deutsche Länderticket bewerben.