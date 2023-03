Manson-Family-Mitglied Linda Kasabian ist tot

Bei der Tötung der US-Schauspielerin Sharon Tate, die damals die Ehefrau von Regisseur Roman Polanski war, und vier anderen Personen am 9. August 1969 stand die damals 20-Jährige Schmiere und agierte auch als Fahrerin. Tags darauf brachten Mansons Sektenmitglieder die Ladenbesitzer Leno and Rosemary LaBianca auf bestialische Weise um. Während der Tat wartete Kasabian im Fluchtfahrzeug. Aktiv beteiligt war sie an keinem der Bluttaten.