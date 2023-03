Erste Europäische Schule will „für alle“ da sein

Bisher bereits 110 Anmeldungen eingegangen

Die neue Europa-Schule hat kein eigenes Gebäude, sondern dockt in den Volksschulen Saggen und Altwilten sowie im Akademischen Gymnasium (AGI) an. Zwölf Schulstufen bis zur Matura gibt es. Im Fokus: mehrsprachiger und multikultureller Unterricht. Bis zu vier Fremdsprachen kann jedes Kind erlernen. Bildungs-LR Cornelia Hagele (ÖVP) spricht von großem Interesse an dem neuen Angebot: „Insgesamt haben wir bereits 110 Anmeldungen.“ Die AES Tirol ist die 24. Schule dieser Art in der Europäischen Union. „Die Kinder können dort die europäische Dimension erfassen und kommen damit später auch über die nationalen Grenzen hinaus“, meint LH Anton Mattle (ÖVP). Sogar das Fach „Europäische Stunden“ steht im Lehrplan. Das Abitur ist in allen Ländern anerkannt.