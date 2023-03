Kindergarten-Drama: Abschied vom kleinen Martin

Fünfjähriger ertrunken

Der Bub, der unter Autismus litt, war - wie berichtet - bei einem Ausflug mit dem Kindergarten am Rosenmontag auf einer Spielwiese in Walbersdorf, einem Ortsteil von Mattersburg, verschwunden. Er war in einen fremden Garten gelaufen und in ein Biotop gestürzt. Trotz aller Rettungsversuche gab es für den Fünfjährigen keine Hilfe, er ist ertrunken.