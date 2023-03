„Tár“: Im Kopf eines Menschen an der Macht

Field erzählt diesen Ausschnitt eines Lebens in langen Dialogen und im schal ausgeleuchteten Luxusambiente kalter Räume. Er lässt den Figuren Zeit. So steht ein viele Minuten langes Publikumsgespräch über Társ Verständnis und ihre Interpretation von Musik am Beginn, wird eine Meisterklasse zur Interpretation zeitgenössischer Musik in toto gezeigt, sind die ausführlichen Endcredits gleich in voller Länge zu Beginn zu sehen.