137 Bolsonaro-Anhänger in Brasilien freigelassen

Mehr als 600 Personen wurden bereits am 10. Jänner wieder freigelassen. Wie berichtet, hatten Anhängerinnen und Anhänger des rechtsradikalen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro am 8. Jänner mehrere Regierungsgebäude in der Hauptstadt Brasilia gestürmt und verwüstet. Sie waren aufgrund des Wahlsiegs des Linkspolitikers Luiz Inácio Lula da Silva zornig, der sich knapp gegen Bolsonaro durchsetzte. Erinnerungen an die Erstürmung des US-Kongresses durch Anhängerinnen und Anhänger des früheren US-Präsidenten Donald Trump (2021) wurden geweckt.