Ex-Präsident Bolsonaro aus Spital entlassen

Bolsonaro war zwei Tage vor dem Ende seiner Amtszeit an Neujahr mit seiner Familie in die USA geflogen, wo er sich seither im Bundesstaat Florida aufhielt. Er hatte laut der brasilianischen Zeitung „O Globo“ eigenen Angaben zufolge unter starken Bauchschmerzen gelitten. Es ist nicht das erste Mal, dass der rechte Politiker - auch in politisch kritischen Situationen - in die Klinik kommt.