Kanzler in Marokko: Abkommen über Haft in Heimat

Über zwei Jahre dauert im Durchschnitt ein Asylverfahren für einen Marokkaner, der in Österreich strandet. Die Chancen auf Asyl sind weniger als gering – sie bewegen sich bei ein Prozent. 8471 Marokkaner suchten im Vorjahr in Österreich Asyl an. 230 sind derzeit in der Grundversorgung. Der Weg der Marokkaner in die EU führt sie über Istanbul. In der Türkei ist eine visafreie Einreise möglich, die nächste Etappe am Weg in die EU erledigen die Schlepper.