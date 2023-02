40% weniger Anträge im Jänner: „Asylbremse wirkt“

Ende der Visafreiheit für Tunesier und Inder in Serbien

Die Gründe für den starken Rückgang der Asylanträge in den vergangenen Monaten ortet das Innenministerium in „intensiven Kontrollen der österreichischen Polizei auch auf ungarischem Staatsgebiet im Rahmen der Operation Fox“, vor allem aber auch im Ende der Visafreiheit für Tunesier und Inder in Serbien, wie es in einer Aussendung hieß.