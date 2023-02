Großer Fakten-Check zur Asylsituation im Land

Aktuell befinden sich in unserem Bundesland 4441 Asylweber in der Landesgrundversorgung, hinzu kommen weitere 1028 Personen in der Bundesgrundversorgung in Quartieren der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) – geflüchtete Ukrainer sind bei diesen Zahlen nicht mit einberechnet.