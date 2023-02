Opposition startet neuen Anlauf für Reform

Der Streit zwischen ÖVP und Oppositionsparteien hinsichtlich einer eine Schlichtungsinstanz beim Untersuchungsausschuss geht in die nächste Runde. In der Sitzung des Rechtsausschusses am Mittwoch werden FPÖ, SPÖ und NEOS einen neuen Antrag einbringen, um die Reform zu verabschieden. Die ÖVP will erst einmal Expertenmeinungen dazu hören.