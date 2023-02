Kult-Band Laibach darf doch nicht in Kiew spielen

Das für 31. März in Kiew geplante Konzert der umstrittenen slowenischen Band Laibach ist nach politischen Diskussionen abgesagt worden. „Obwohl die Gruppe ihre Unterstützung für die Ukraine und die Ukrainer zum Ausdruck brachte sowie das russische Regime verurteilte, hat sich ein bedeutender Teil unseres Publikums kategorisch gegen das Kommen von Laibach ausgesprochen", erläuterte die Bel Etage Music Hall in Kiew am Sonntag auf Facebook.