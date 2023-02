Microsoft lässt Antonov An-225 wieder fliegen

„Tragischerweise wurde die einzige jemals fertiggestellte Mriya am 27. Februar 2022 während der russischen Invasion in der Ukraine angegriffen und unbrauchbar gemacht“, hält Microsoft fest. Es gebe jedoch Pläne, die „Mriya“ wieder in den Himmel zu bringen. Alle Erlöse aus dem Verkauf des virtuellen Flugzeugs über den In-Sim-Marktplatz gingen dahr an die Antonov Corporation „zur Unterstützung ihrer Bemühungen um den Wiederaufbau der An-225“, so der Konzern.