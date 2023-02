DNA auf Molotowcocktail überführt Iraker - Haft!

Nach dem Brandanschlag mit Molotowcocktails auf die FPÖ-Zentrale in St. Pölten musste sich heute ein zweiter Verdächtiger wegen Brandstiftung vor Gericht verantworten. Dem 29-Jährigen wird aber auch die Beteiligung an der radikal islamistischen Terrormiliz „Islamischer Staat“ angelastet. So wurde im Zuge einer Hausdurchsuchung Bestandteile zum Bau einer Bombe sichergestellt. Zweieinhalb Jahre Haft!