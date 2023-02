Neuerlich schweres Erdbeben in der Türkei: 1 Toter

Die Provinz Malatya war auch von den heftigen Erdbeben am 6. Februar stark getroffen worden. Bürgermeister Selahattin Gürkan sagte dem Sender Habertürk, allein in Malatya seien etwa 2300 Menschen ums Leben gekommen. Laut offiziellen Angaben starben bei den Doppelbeben und in deren Folge bisher mehr als 44.000 Menschen allein in der Türkei, in Syrien mindestens 5900 Menschen.