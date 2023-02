Michelle Yeoh schreibt bei SAG-Awards Geschichte

Als bestes Ensemble in einem Kinofilm wurde der Oscar-Favorit „Everything Everywhere All at Once“ ausgezeichnet. Das Team der Serie „The White Lotus“ gewann eine Trophäe als bestes Ensemble in einer Dramaserie. Der Preis für das beste Ensemble in einer Comedyserie ging an den Cast von „Abbott Elementary“. Den Award für das Lebenswerk nahm Sally Field entgegen.