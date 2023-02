„Kein Zufall“: Kundl zittert vor neuen Bränden

Wagen stand daheim beim Landjugend-Obmann

Am Mittwoch gegen 2.25 Uhr heulte erneut die Sirene: Der Faschingswagen der Kundler Landjugend stand plötzlich in Flammen. Abgestellt war er bei einem Hof an der Dr.-Franz-Stumpf-Straße, nur wenige Hundert Meter von der Waschküche entfernt. Es ist das elterliche Anwesen von Landjugendobmann Sebastian Eberl, der der „Tiroler Krone“ schildert: „Ich sah den hellen Schein und habe dann mit den Feuerwehrkameraden gelöscht.“ Ein Dach war durch die Hitze schon angesengt: „Fünf Minuten später und es wäre auch für das angrenzende Wirtschaftsgebäude gefährlich geworden.“