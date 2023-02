Haie wollen den Capitals eine Botschaft senden

Nach dem 5:4-Sieg nach Verlängerung am Freitag in Fehervar beenden Innsbrucks Eishockey-Cracks am Sonntag den Grunddurchgang in Wien. Am dritten Tabellenplatz wird sich nichts mehr ändern. Die Vienna Capitals sind aber ein potenzieller Gegner für das am 7. März beginnende Viertelfinale.