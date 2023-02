Mit Fotokunst den Erdbebenopfern helfen

Kunst hat die Aufgabe wachzuhalten, was für uns Menschen so von Bedeutung und notwendig ist, sagte einst Michelangelo. Und in Zeiten von Krisen und Naturkatastrophen ist es wichtig, den Betroffenen zu helfen. Wie das Projekt Print for Peace zeigt, geht dies hervorragend mit Kunst, genauer gesagt Fotokunst. Ins Leben gerufen wurde es bereits im vergangen Jahr, um etwas für die Opfer des Kriegs in der Ukraine zu tun. 15.000 Euro wurden gesammelt.