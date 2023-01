100-Jähriger: „Das Radfahren hielt mich fit“

Doch der Ottakringer ist bescheiden. Wie er seinen 100. Geburtstag gefeiert habe? „Das war dann eigentlich ein richtiger Partymarathon. Ich habe mit der Kirche, mit Bezirksvorsteher Franz Prokop, der mir ein Geschenk und auch einen Brief des Bürgermeisters überreicht hat und natürlich mit der Familie gefeiert“, so Enenkel. Was er sich denn zum Geburtstag gewünscht habe? Enenkel lachend: „Lass mich das bitte heil überstehen!“