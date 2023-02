Nach Sturz: „Danke für so viel Hilfe“

Anneliese Huemer ging vergangenen Sonntag mit ihrem geliebten Hund Rico spazieren. Doch plötzlich rutschte sie aus. Die niederschmetternde Diagnose: Schulterbruch. „Ich kann nichts mehr alleine machen“, schildert sie der „Krone“. Doch in all dem Unglück hat sie unerwartet nun auch großes Glück gefunden. Aus diesem Grund hat sie sich an uns gewandt. „Ich habe so viele Bekannte, die mir helfen. Sie sind vor allem als Menschen für mich da. Das ist nicht selbstverständlich, vor allem heutzutage“, sagt Huemer. Und deswegen hat sie nach einem besonderen Weg gesucht, sich bei ihnen zu bedanken.