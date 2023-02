Café Central-Betreiber war ausnahmsweise sprachlos

Seit acht Jahren fix in den Köpfen der Linzer

„Es ist sehr schön, dass das Café Central nun schon seit 8 Jahren so beliebt und fix in den Köpfen der Linzerinnen und Linzer verankert ist. Mit dem runderneuerten Konzept setzen wir nun wieder frische Akzente. Einerseits, was das Design und die Atmosphäre des Lokals betrifft, aber auch mit der neuen, an die aktuellen Bedürfnisse unserer Gäste angepassten Speisekarte“, sind sich das Betreiber-Duo Fritz Mayr und Thomas Altendorfer, sowie Geschäftsführer Johannes Bergthaler einig.