Der Kreml warnt vor einer Eskalation in Moldau

Die russische Armee werde Russinnen und Russen in dem Gebiet, die russische „Friedenstruppe“, das Depot in Cobasna und dessen Wachmannschaft verteidigen, teilte das Außenministerium in Moskau mit. „Jede Handlung, die ihre Sicherheit bedroht, wird gemäß internationalem Recht als Angriff auf die Russische Föderation gewertet“, hieß es. Die eigenen Streitkräfte würden darauf „angemessen reagieren“. Laut dem russischen Außenministerium sind bereits ukrainische Waffen und Soldatinnen sowie Soldaten an der Grenze zwischen Moldau und der Ukraine.