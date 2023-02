Moldau alarmiert: Russland bereitet Putsch vor

Regierungskrise in Moldau

Moldau steckt aktuell in einer Regierungskrise. Die proeuropäische Regierungschefin Natalia Gavrilita (Partei der Aktion und Solidarität - PAS) trat am vergangenen Freitag völlig überraschend nach eineinhalb Jahren im Amt zurück. Ihr Rücktritt hatte den Abgang ihres gesamten Kabinetts zur Folge. Wenige Stunden später beauftragte Sandu ihren bisherigen Berater in Sicherheitsfragen, Dorin Recean, mit der Regierungsbildung. Der 48-Jährige muss binen 14 Tagen ein neues Kabinett aufstellen.