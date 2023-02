Ermittler suchen nach Antworten und einer Leiche

In der Nähe der Wohnung des Verdächtigen wählte sich auch das Handy von Mohanad A. am Tag der Tat um 15.03 Uhr zuletzt ein. Ein Richter ordnete eine Hausdurchsuchung an. Mit Schwarzlicht und der Chemikalie Luminol machten die Ermittler die Blutspuren auf einem aufgehängten Handtuch sichtbar. Ein DNA-Gutachten schafft Gewissheit: Es ist das Blut von Mohanad A.