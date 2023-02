Zweite Festnahme im mysteriösen Raubmord-Fall

Ein Mordfall ohne Leiche beschäftigt die Salzburger Kriminalisten seit Jahresbeginn. Mohanad A. soll Opfer eines Verbrechens geworden sein: Da sind sich die Ermittler sicher. Seit seinem Verschwinden wird wegen schweren Raubes mit Todesfolge ermittelt. Der erste Verdächtige, ein in Salzburg lebender Ungar (25), konnte bereits am 22. Jänner festgenommen werden und befindet sich in U-Haft. Bislang bestritt dieser die Vorwürfe. Nun kam es zu einer zweiten Festnahme, bestätigt Marcus Neher von der Salzburger Staatsanwaltschaft: „Der zweite Verdächtige hat sich am 14. Februar in der Polizeiinspektion Alpenstraße selbst gestellt. Er befindet sich bereits in U-Haft.“