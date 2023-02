Raubmord ohne Leiche: Auto des Opfers „geblitzt“

„Hallo Damen und Herren. Ich möchte mein Auto verkaufen“. Diese Worte schrieb Mohanad A. am 22. Dezember auf Facebook in einer Gruppe für Kleinanzeigen. Er bot seinen BMW X6 zum Verkauf an: Ein 245-PS-Auto mit einem Stand von 273.000 Kilometern für den Preis von 17.000 Euro. Zehn Tage später, am 2. Jänner, verschwand der Mann, der als gesetzestreuer Arbeiter beschrieben wird, spurlos. Die Ermittler vermuten, dass er Opfer eines Verbrechens wurde - eines Raub-Mordes.